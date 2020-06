Sem acordo com o DAZN, Campeonato Italiano não terá transmissão brasileira

O Campeonato Italiano volta aos gramados nesta segunda-feira, sem transmissão brasileira. O DAZN, canal que transmitia os jogos, tenta renegociar os valores dos direitos de exibição das partidas. Enquanto isso, só há uma possibilidade de assistir ao vivo as partidas, mas não há opção com narração brasileira.

A informação da interrupção dos jogos no DAZN foi divulgado pelo Trivela e confirmado pelo Estadão com o canal. O fã do Campeonato Italiano pode acompanhar os jogos pelo canal italiano RAI, disponível nas principais empresas de TV por assinatura. O DAZN confirma a interrupção das transmissão e, consequentemente, a Rede TV, parceira da emissora nas transmissões, também não vai passar mais os jogos.

A RAI informa em sua programação que irá passar ao vivo ao duelo entre Bologna x Juventus, nesta segunda-feira, às 16h45 (horário de Brasília). Já o DAZN não faz mais nenhuma menção ao torneio em seu canal e oficialmente informa que "Não comentamos negociações comerciais em andamento".

O Estadão apurou que o DAZN decidiu renegociar os valores dos direitos de transmissão com a Série A italiana, devido a redução substancial de verba da empresa em razão do novo coronavírus. As partes continuam negociando e não há previsão para o retorno dos jogos no canal de streaming. O Campeonato Italiano conta com a Juventus como líder com 63 pontos, seguido pela Lazio (62) e Inter de Milão (54).