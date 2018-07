Sem acordo com o Palmeiras, Vilson negocia com o Cruzeiro

SÃO PAULO - Um dos destaques do Palmeiras na disputa da Série B, o zagueiro Vilson está a ponto de deixar o clube. No ano que vem, o jogador, cujo contrato acabará nesta terça-feira, deverá jogar no Cruzeiro, que já abriu negociações e espera resolver a situação ainda nesta semana.

Vilson e seu empresário, Tiago Faria, estão irritados com o Palmeiras pelo fato de a diretoria não ter respeitado um acordo feito assim que o zagueiro chegou ao clube que determinava que em janeiro ele teria o contrato renovado com um aumento salarial. De acordo com Faria, o Palmeiras ofereceu um contrato com valores bem inferiores aos esperados.

Ao ver as negociações estancarem, Vilson resolveu abrir espaço para outros clubes e o Cruzeiro deu início às conversações com seu empresário. O Internacional é outro clube que tem interesse nele.

A ideia é esperar o término do contrato com o Palmeiras para acertar os últimos detalhes e, assim, Vilson ser anunciado pelo Cruzeiro. Sua saída criará um problema no time alviverde, que não tem um parceiro para Henrique.

André Luiz também ficará sem contrato nesta terça-feira e ainda não resolveu sua situação. Tiago Alves e Thiago Martins são os outros zagueiros à disposição de Gilson Kleina, mas não passam confiança ao técnico. Por isso, a diretoria corre atrás de um beque.

Lúcio continua na lista de interesses, mas precisa se desvincular do São Paulo. Outras opções mais baratas também estão sendo estudadas. O uruguaio Victorino, do Cruzeiro, é um dos jogadores cogitados pela diretoria.