Sem acordo com Silas, clube deve acertar com Paulo César Carpegiani CAMPINAS - Sem conseguir acertar com o técnico Silas, a diretoria da Ponte Preta está próxima de definir o substituto de Guto Ferreira, que deixou o clube há uma semana. Quem está com a conversa bem adiantada e deve desembarcar no Estádio Moisés Lucarelli é o experiente Paulo César Carpegiani.