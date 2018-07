Sem acordo, Corinthians não consegue contratar Rafael Sóbis

SÃO PAULO - Rafael Sóbis continua no Fluminense e não vai para o Corinthians. As conversas para a contratação do atacante foram encerradas nesta quarta-feira após o clube carioca rejeitar proposta feita pelo Alvinegro. Agora, o Corinthians vai em busca de outro atacante para substituir Emerson Sheik, emprestado ao Botafogo.

Os dois clubes negociavam há mais de duas semanas. O meia Rodriguinho chegou a ser oferecido ao Flu, mas não houve acordo. Assim, o jogador acabou sendo emprestado para o Grêmio. A última oferta do Corinthians por Rafael Sóbis era de aproximadamente R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos.

O Alvinegro estava otimista na contratação do atacante porque a Unimed, parceira do Flu e responsável pelo pagamento de quase 90% do salário do jogador (R$ 350 mil), queria negociar o atleta. A diretoria do Fluminense, no entanto, endureceu e conseguir manter Sóbis nas Laranjeiras. O técnico Cristóvão Borges, que assumiu o time depois da demissão de Renato Gaúcho, inclusive, passou a escalar jogador entre os titulares e a dizer que contava com ele para o restante da temporada.

Sem Rafael Sóbis e com o fechamento da janela de transferências internacionais, uma das opções para o ataque do Corinthians é Kleber, do Grêmio. O Gladiador ainda se recupera de cirurgia no joelho direito e é reserva de Barcos. Entre salários, encargos e comissões, o jogador custa R$ 700 mil reais por mês ao Grêmio.