Sem acordo financeiro, Toró não renova contrato e deixa o Flamengo

RIO - O Flamengo anunciou nesta sexta-feira que não renovará o contrato do volante Toró. As duas partes não chegaram a um acordo e o jogador, de 24 anos, já deixou o clube carioca. Seu atual vínculo vai até o dia 31 deste mês.

Concentrado com o restante do grupo, Toró chegou a treinar nesta sexta-feira, mas foi liberado pela diretoria assim que foi informado sobre o desenrolar da negociação. O clube não concordou com o salário e as luvas pedidas pelo atleta, que pretendia assinar novo contrato de apenas três anos, enquanto o Flamengo queria um vínculo de quatro temporadas.

Revelado na base do Fluminense, Toró chegou ao clube da Gávea em 2005. Nos anos seguintes, participou da conquista de cinco títulos: três estaduais, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Sem o novo acerto, o volante está liberado para fechar contrato com outros clubes.