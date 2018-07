Sem acordo, goleiro Roberto deixa elenco da Ponte Preta

Depois de conseguir o acesso na Série B do Brasileiro, a Ponte Preta trabalha agora na reformulação do elenco para a próxima temporada. Sem acordo salarial, o goleiro Roberto vai embora. Titular do time, ele não renovou seu contrato e confirmou nesta quarta-feira a saída do clube.

"Cumpri a missão que assumi de retornar com o time para primeira divisão, deixando a Ponte no lugar que encontrei, o que me traz muita alegria. Não vou ficar mais aqui, mas a vida que segue e gostei muito de vestir a camisa da Ponte Preta", disse Roberto, que ficou dois anos e meio no clube.

Roberto é o oitavo jogador a deixar o clube neste final de ano. Na terça-feira, já saíram o lateral Daniel Borges, o zagueiro Luan, o meia Rodolfo e os atacantes Anderson Bartola, Nathan, Miguel e Douglas Tanque.

Por outro lado, o clube negocia com os atacantes Lucas Gomes, do Icasa, e Fábio Santos, que disputou a Série B pelo Oeste.

POLÍTICA O atual diretor financeiro do clube, Vanderlei Pereira, foi indicado pelo presidente de honra Sérgio Carnielli como candidato à presidência da chapa de situação. O nome dele deve ser aclamado na eleição prevista para acontecer nesta quinta.

Vanderlei Pereira é hoje o braço direito de Carnielli dentro do clube. Ele terá a missão de substituir o atual presidente Márcio Della Volpe e comandar a Ponte Preta no triênio 2015-2017.