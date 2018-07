Sem acordo, Pimentinha deixa Botafogo e volta para o Sampaio Corrêa

"Antes da formalização do acordo, o atleta alegou dores no púbis e optou por não assinar o contrato. O chefe do departamento médico, Luiz Fernando Medeiros, realizou exames clínicos e solicitou a ressonância magnética na região, que foi recusada pelo jogador", informou o Botafogo, em nota.

Pimentinha, que não se manifestou publicamente sobre sua saída, era o último reforço do time carioca para o Estadual. Sem o acerto, o atacante de 27 anos voltará ao Sampaio Corrêa, time que deixou há três semanas para se juntar ao time carioca. "O Botafogo lamenta a atitude do profissional tendo em vista todos os esforços empenhados para a sua contratação e deseja sorte no prosseguimento de sua carreira."