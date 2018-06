Sem acordo por novo contrato, técnico deixa o comando do RB Leipzig

Após o fracasso nas negociações por um novo contrato, o RB Leipzig anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Ralph Hasenhüttl, apesar do sucesso esportivo que o time teve nas duas temporadas em que esteve sob o seu comando no futebol alemão.

O clube disse que queria que Hasenhuettl ficasse até seu contrato expirar ao fim da próxima temporada, mas "isto não satisfez os desejos do austríaco de 50 anos." "Ele não queria ir para a próxima temporada sem uma extensão do seu contrato atual. Portanto, ambas as partes concordaram mutuamente em terminar a cooperação depois de dois anos de muito sucesso", afirmou, através de um comunicado, o RB Leipzig.

Hasenhuettl, que assumiu o clube recém-promovido à elite em 2016, levou o RB Leipzig ao segundo lugar e para a Liga dos Campeões em sua temporada de estreia no Campeonato Alemão. Na segunda, o time conquistou o sexto lugar no torneio nacional para garantir uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Em reunião na última terça-feira com o chefe-executivo Oliver Mintzlaff e o diretor esportivo Ralf Rangnick, o treinador não obteve as garantias que desejava. Assim, o clube agora precisará buscar um substituto visando a próxima temporada.

"O clube está dentro dos seus direitos de não me oferecer uma extensão, mas também salientei que ir para o último ano de um contrato sem um plano claro para o futuro a longo prazo não era o ideal", disse o treinador em um comunicado.