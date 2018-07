Sem acordo, Santos desiste de contratar Marcelo Bielsa

SANTOS - O Santos desistiu oficialmente de contratar o argentino Marcelo Bielsa nesta segunda-feira. O treinador não chegou a um acordo com a diretoria santista com sua proposta de se tornar uma espécie de diretor técnico do clube até o fim do ano em uma transição até assumir o time em definitivo em 2014.

"O Santos informa que as negociações com o técnico argentino Marcelo Bielsa estão encerradas. Clube e treinador não chegaram a um bom termo na construção do projeto, o que inviabiliza a vinda do técnico", registrou o clube, em nota oficial.

Sem Bielsa, o Santos deve seguir sob o comando do interino Claudinei Oliveira. Treinador da base, campeão da Copa São Paulo de Juniores deste ano, ele deve continuar substituindo o demitido Muricy Ramalho no retorno do Brasileirão, em julho, enquanto a diretoria não estabelece um novo alvo para negociações.

Bielsa era a maior aposta dos santistas, que não chegaram a indicar preferência por outros treinadores. O argentino, porém, não conseguiu avançar na negociação ao fazer uma proposta incomum aos dirigentes do Santos.

Pela oferta inicial, Bielsa pretendia se tornar diretor técnico do clube até o fim do ano. Durante este período, Claudinei Oliveira e um auxiliar de Bielsa seriam responsáveis pelo comando da equipe no segundo semestre, com a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. Enquanto isso, ele atuaria como um observador do futebol brasileiro e começaria a montar o elenco santista de 2014.