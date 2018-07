Sem acordo, Santos desiste de renovar com atacante Neilton

SANTOS - O Santos desistiu das negociações para antecipar a renovação do contrato de Neilton, que vence em maio de 2014. A última oferta do clube foi de R$ 35 mil mensais, com reajustes anuais de R$ 5 mil, e mudança de faixa salarial em caso de convocação para a seleção brasileira principal, além do pagamento antecipado de um valor a título de luvas, por um novo vínculo de cinco temporadas. Mas o jogador não aceitou e não houve acordo.

O último jogo de Neilton foi contra o Botafogo, no dia 15 de setembro. Recentemente, ele não vinha sendo relacionado nem para se concentrar - o treinador Claudinei Oliveira afirmava que a sua decisão era apenas por questões técnicas, e não a pedido da direção do clube. Neilton teria pedido R$ 100 mil por mês para assinar novo contrato com o Santos. O empresário do garoto, Roberto de Almeida, nunca confirmou esses valores, mas sempre dizia que o clube estava oferecendo muito abaixo das expectativas do jogador.

Com o impasse na negociação, existe agora a possibilidade de Neilton ficar apenas treinando no Santos até o encerramento do seu vínculo - em novembro, ele já poderá assinar pré-contrato com outro clube. Revelado nas categorias de base, o garoto de apenas 19 anos participou de 18 jogos como profissional e marcou quatro gols. De acordo com fontes ligadas à direção santista, Neilton estaria nos planos de São Paulo e Atlético-MG, além de ter propostas de fora do Brasil.