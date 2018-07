Sem Aidar no clube, São Paulo deve tentar reatar com o Palmeiras

O presidente interino do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, prometeu restabelecer relação com o Palmeiras. O clube rompeu com a equipe do Morumbi no ano passado, quando o então presidente Carlos Miguel Aidar se desentendeu com o mandatário alviverde Paulo Nobre durante as negociações para contratar o atacante Alan Kardec.

"O meu relacionamento com o Palmeiras, enquanto presidente do São Paulo, será de muito respeito, de muita consideração por uma outra agremiação", disse Leco durante entrevista coletiva nesta quinta-feira no estádio do Morumbi. O dirigente assumiu o cargo na terça-feira, quando Aidar entregou a carta de renúncia e oficializou a saída do cargo acuado por acusações de irregularidades.

Antes do episódio com Kardec, as diretorias de São Paulo e Palmeiras tinham boa relação. As trocas de farpas entre os dirigentes complicaram o clima entre as diretorias e negociações seguintes pioraram ainda mais o ambiente. O volante Wesley deixou o Alviverde ao fim do contrato e assinou com a equipe do Morumbi e volante Thiago Mendes preferiu se juntar ao São Paulo e recusou uma proposta do Palmeiras ao deixar o Goiás.

De acordo com Leco, a postura dele ao menos no mandato interino, até a realização de eleições, no dia 27, será de tentar manter uma relação amistosa com variados escalões. "É um compromisso fundamental devolver a tranquilidade ao São Paulo. O desejo é que o time de futebol não precise ficar blindado, porque isso será inoculado ao jogadores e eles vão sentir que o São Paulo pode ser conduzido com tranquilidade".