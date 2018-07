Sem Alan Kardec, Palmeiras arma ataque veloz para bater Avaí na Série B

SÃO PAULO - O Palmeiras aposta na velocidade do ataque para bater o Avaí nesta terça-feira em Florianópolis, pela Série B. Sem o artilheiro do time na competição – Alan Kardec está suspenso – o técnico Gilson Kleina escala dois jogadores rápidos: Vinícius e Leandro.

Na ausência do atacante de referência, o time deu mostras nesta segunda-feira durante o treino tático de como se comportará hoje. Kleina trabalhou bastante a saída de bola pelos laterais, que eram sempre os mais acionados e tinham a aproximação dos dois atacantes.

Outra mudança é o retorno do lateral-esquerdo Juninho. Mesmo recuperado de dores no púbis, ele estava na reserva de Wendel, que nesta terça-feira vai atuar como lateral-direito na vaga de Luis Felipe – suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Já jogamos o Campeonato Paulista inteiro sem o Alan Kardec. Vai mudar pouco a forma de o time jogar, porque já nos acostumamos também a atuar sem ele”, disse Leandro, minimizando a ausência do companheiro, que em 14 jogos marcou nove gols.

Vice-artilheiro do time na Série B com oito gols, Leandro assume a vaga de protagonista no ataque. Será o homem da finalização, e a Vinícius caberá fazer jogadas pela esquerda para tentar servi-lo.

Na formação tática, o técnico mantém o 4-4-2, com dois volantes e dois armadores no meio-campo. O papel de criação fica, mais uma vez, com Mendieta e Valdivia, que será titular pela segunda partida consecutiva.

O jogo desta terça-feira tem importância estratégica para a rota de acesso. Diante do Avaí o Palmeiras tem o segundo da série de três confrontos contra times que tentam entrar no G-4 – o primeiro foi o empate sem gols com o América em Belo Horizonte, e o último será sábado contra o Sport no Pacaembu. Esses três times têm 34 pontos, e o Alviverde pode ampliar ainda mais a distância de 15 pontos para quem está fora do bloco que garante vaga na Série A.

Para isso vai ter de superar um adversário que não perde em casa há oito rodadas e tem como grandes destaques os veteranos meias Cléber Santos e Marquinhos – artilheiro da equipe na competição com nove gols e especialista nas bolas paradas. Eles tiveram passagens por clubes como Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo.

AVAÍ X PALMEIRAS

AVAÍ: Diego; Ricardinho, Alex Lima, Bruno Maia e Aelson; Eduardo Costa, Rodrigo Thiesen, Marquinhos e Cléber Santana; Márcio Diogo e Beto. Técnico: Hemerson Maria.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Wendel, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley, Mendieta e Valdivia; Leandro e Vinícius. Técnico: Gilson Kleina.

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (PR); Horário - 21h50; TV - SporTV; Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).