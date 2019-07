Cuca diz que São Paulo está de novo na briga pelo título: 'Boas chances' 

O técnico Cuca prefere não fazer alarde, mas admitiu que as duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro colocam o São Paulo na briga pelo título. O time tricolor bateu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, no sábado, e subiu para o quarto lugar, com 21 pontos, a seis de distância do líder Palmeiras.

"A gente melhorando assim, não quero passar a responsabilidade de 'agora vamos lutar pelo título', o São Paulo sempre vai lutar pelo título. Mas tem que ratificar, ter regularidade e manter a regularidade. Se a gente mantiver isso, temos boas chances de lá na frente chegar em primeiro", disse o treinador.

Cuca, no entanto, teme que o adiamento da próxima partida no Brasileirão possa frear esse embalo. Como está fora dos torneios mata-mata, o São Paulo só tem a competição por pontos corridos até o fim do ano. E o jogo da 13ª rodada com o Athletico-PR foi adiado porque o adversário terá de disputar a Copa Suruga, no Japão. Com isso, o São Paulo só voltará a campo daqui duas semanas, quando terá o clássico com o Santos, dia 10 de agosto, no Morumbi.

Infelizmente domingo que vem a gente não joga, serão duas semanas a mais para trabalhar, quem sabe fazer um jogo-treino para definir nosso time. Não temos 11, temos mais jogadores que podem ser titulares. O Vitor Bueno entrou no ultimo jogo e foi bem, Helinho... sem contar Toró e Everton, que nos ajudaram a vencer", afirmou.

Na vitória sobre o Fluminense o destaque do São Paulo foi o lateral-esquerdo Reinaldo, autor dos dois gols. Cuca elogiou o jogador e até minimizou o fato de ele ter contado com a ajuda do goleiro adversário no primeiro gol. "Falha assim, a bola subiu, desceu, fez curva, e bateu no Muriel e entrou. O Reinaldo participou bem do jogo, um dos melhores. Uma das lideranças, às vezes é mais cobrado do que os outros, sabe conviver. Fez um jogo fantástico, foi um dos responsáveis pela vitória", comentou.