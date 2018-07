Sem Alecsandro, Cuca espera por mais um atacante no Palmeiras

A suspensão de Alecsandro faz com que o técnico Cuca mude de planos e peça a contratação de um atacante para a diretoria do Palmeiras. O treinador revelou o pedido após o empate por 1 a 1 com o Coritiba, quarta-feira, no Couto Pereira. “Nós precisamos da contratação de mais um atacante e já foi falado com o presidente, pela circunstância do Alecsandro”, disse o treinador, sem dar maiores pistas de quem poderia chegar.

Enquanto aguarda por mais uma opção no ataque, o treinador poderá voltar a apostar em Cristaldo, que estava de malas prontas para deixar o clube, mas decidiu ficar, entrou e fez um gol diante do Coritiba. “O Cristaldo tem poder de finalização muito bom e a gente conta com ele. Uma pena o gol dele não ter sido decisivo para a vitória. Empatar fora não é totalmente ruim, mas a maneira com que aconteceu não foi boa”, lamentou.

Embora peça atacante, o setor é onde Cuca mais tem opções para escalar. Além de Cristaldo, o treinador ainda pode utilizar como jogador de área, função feita por Alecsandro, Barrios, Rafael Marques, Gabriel Jesus e Erik. Ainda estão no elenco Dudu, Luan e Róger Guedes. Quanto a Alecsandro, a contraprova do exame antidoping do atacante deu positivo para a substância O-Dephenylandarine e, assim, ele está preventivamente suspenso por 30 dias. O jogador fez o teste no clássico com o Corinthians, dia 3 de abril, em clássico válido pelo Campeonato Paulista.