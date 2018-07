Sem Alex, Abel vai repetir escalação do Internacional

O técnico Abel Braga indicou, nesta sexta-feira, que deverá repetir a escalação titular do Internacional para enfrentar o Santos, domingo à tarde, na Vila Belmiro. Sem poder contar com Alex, que segue vetado pelo departamento médico, o treinador vai manter o time que ganhou do Bahia, no fim de semana passado, no Beira-Rio.

No treino desta sexta-feira, o desfalque foi o zagueiro Ernando, que apenas correu ao redor do gramado no CT do Parque Gigante. O titular, porém, não deverá ter problemas para jogar domingo. Tanto é que, depois, em treino de bola parada, trabalhou normalmente substituindo Paulão.

No meio-campo, Jorge Henrique vai mais uma vez ficar com a vaga de Alex. Assim, a equipe vai pegar o Santos com: Alisson; Cláudio Winck, Alan Costa, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alan Patrick, Jorge Henrique e D''Alessandro; Nilmar.

"Nem treinamento eu fechei porque há muito tempo não tenho repetição de equipe. Não tinha por que fazer fechado. Todo treinador quer repetir a equipe, mas é coisa que não acontece. Quando tem que mudar alguma coisa, mudar nome, eu sempre fecho para não facilitar para o adversário. Como vai ser a mesma escalação, não tinha por que fechar", comemorou Abel, em entrevista coletiva.