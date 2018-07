Sem Alex, Palmeiras aposta suas fichas na contratação de Elano

SÃO PAULO - O Palmeiras decidiu que vai atrás de Elano, do Grêmio, para reforçar o elenco na próxima temporada e pretende resolver a situação logo. A ideia é contar com o jogador já na reapresentação do elenco, marcada para o dia 3 de janeiro.

Até o momento, o Palmeiras não formalizou uma proposta, mas Gilson Kleina deu o sinal positivo assim que o nome de Elano foi citado pela diretoria. O Grêmio está disposto a negociar o jogador, mas nesta semana está concentrado em outros assuntos, como por exemplo o sorteio da Libertadores, que foi realizado na quinta-feira.

Outro ponto a ser discutido pela diretoria gremista, e que tem a ver com Elano, é quem vai dirigir o time em 2014. Caso o eleito queira ficar com o meia, a negociação com o jogador de 32 anos pode ser dificultada.

Um ponto fundamental nessa história é que Elano recebe R$ 500 mil por mês no clube gaúcho e sabe que, para ir para o Palmeiras, terá de reduzir bastante o salário e aceitar um contrato de produtividade – coisa de que o presidente Paulo Nobre não abre mão, mesmo para atletas consagrados.

Sonho de Nobre para 2014, o meia Alex teve ontem uma reunião com o presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, e selou as pazes com o dirigente. Assim, ele ficará no clube.

O Palmeiras também já tentou a contratação de outro meia, Bruno César, mas o clube tem dificuldades para se acertar com o Al Ahli, da Arábia Saudita, detentor dos direitos federativos do jogador.

Além de Elano, o Palmeiras tem interesse em outro jogador experiente, que já jogou Copa do Mundo. O zagueiro Lúcio, de 35 anos, que está encostado no São Paulo, foi oferecido à diretoria e, depois de alguma resistência, Kleina aceitou a sua contratação.

O lateral-direito Medina, do Nacional de Medellín, também pode chegar, mas o time colombiano está na fase decisiva do Campeonato Colombiano e, por esse motivo, as negociações foram paralisadas.

Já o meia Lucas Lima, do Internacional, assim como o zagueiro Anderson, do Fluminense, foram colocados em modo de espera enquanto o clube tenta a contratação de outras opções de melhor qualidade.

RENOVAÇÕES EMPERRADAS

Dos 30 jogadores que terminaram a temporada no Palmeiras, 13 têm contrato até dezembro, e maioria está sem rumo. Quem parece ter a negociação mais avançada é Marcelo Oliveira, que deverá ter o empréstimo renovado por mais um ano. Márcio Araújo também caminha para um acerto.

Vilson e Leandro ainda negociam. Bruno, André Luiz, Wendel, Léo Gago e Ananias estão sendo analisados. Fernandinho já foi liberado para retornar ao Oeste, Rondinelly tem de voltar para o Grêmio e Ronny está nos planos de Coritiba e Bahia.