Sem Allano, Mano mantém Marcos Vinícius no Cruzeiro

Ainda com o tornozelo inchado depois do susto de quarta-feira, o atacante Allano ficou de fora do treino do Cruzeiro da manhã desta quinta, na Toca da Raposa, em preparação para o duelo de sábado diante do Avaí. O técnico Mano Menezes comandou treino coletivo e manteve o meia Marcos Vinícius entre os titulares.

Allano cumpriu suspensão diante do Goiás, no fim de semana passado, e voltaria ao time na próxima rodada. Mas, na quarta-feira, ele prendeu o pé na grama do CT do Cruzeiro e precisou ser levado de ambulância a um hospital. O clube ainda não informou os resultados dos exames, mas Allano indicou que a lesão não é grave.

Ainda assim, ele não deve ter condições de jogo no sábado e, por isso, Marcos Vinicius segue no time. Agora quem está suspenso é o volante Willians, que vai dar lugar a Charles. Pelo segundo dia seguido, o veterano treinou entre os titulares.

Na zaga, a novidade é o retorno de Manoel, que também vem de suspensão. Fabrício, poupado na atividade de quarta, treinou normalmente nesta manhã e jogar na lateral esquerda. Assim, o Cruzeiro deve pegar o Avaí com: Fábio; Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Henrique, Charles, Ariel e Marcos Vinícius; De Arrascaeta e Willian.