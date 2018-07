Sem Allione e Lucas, Palmeiras relaciona 22 para encarar o Audax

O Palmeiras encerrou na tarde deste sábado a preparação visando a partida contra o Osasco Audax neste domingo, às 18h30, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Após a atividade, o técnico Cuca divulgou a lista com 22 jogadores relacionados e alguns desfalques.

O meia Allione sente dores em decorrência de pancadas sofridas contra o Nacional-URU, quarta-feira passada, e será desfalque. Assim como o lateral-direito Lucas, que iniciou um treinamento seletivo de força e potência e o atacante Cristaldo, que está em transição física após dores musculares.

Os atacantes Lucas Barrios e Gabriel Jesus e o volante Matheus Sales, convocados para seleções nacionais, ficarão à disposição do técnico Cuca e viajarão logo em seguida para se apresentarem à Seleção Paraguaia (Barrios) e Brasileira Olímpica (Matheus Sales e Gabriel Jesus).

Neste sábado, o treinador comandou um treinamento sem a presença da imprensa e não deu pistas do time que levará a campo. Com Lucas e Allione fora, a tendência é que Jean entre na lateral-direita e Robinho ganhe uma nova oportunidade no meio. Gabriel Jesus também deve ser titular, já que Cuca avisou, após o jogo com o Nacional, que o atacante fez por merecer uma chance na equipe.

Assim, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio (Zé Roberto); Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Alecsandro. Confira a lista dos 22 convocados para a partida:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Robinho e Régis

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios e Rafael Marques