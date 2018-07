Sem alternativas, Autuori promete atacar o Corinthians

SÃO PAULO - O são-paulino que for ao Pacaembu hoje precisará ter paciência e fé na máxima de que clássico não tem favorito para acreditar em uma vitória sobre o Corinthians, às 16h. Não que o Alvinegro esteja fazendo uma campanha exuberante no Brasileirão – com dez pontos, ocupa a parte inferior da classificação –, mas a péssima fase do time, os sucessivos recordes negativos e a ausência de vitórias em clássicos nesta temporada tornam o cenário nebuloso para o Tricolor, que faz seu último jogo antes de partir para uma excursão pelo exterior.

As oito derrotas consecutivas – fato inédito na história do clube – e os 11 jogos sem vencer, marca registrada apenas em 1951 e 1986, transformaram a equipe em um frágil castelo de cartas, que desaba assim que sofre um gol. Mesmo os esforços de Paulo Autuori para levantar o astral do grupo estão sendo infrutíferos e o script torna-se ainda mais dramático pela incapacidade de reação.

Já são três jogos sem marcar uma única vez, e com perspectivas pouco animadoras, já que o time não terá seus dois homens de frente. Luis Fabiano sentiu lesão muscular e Aloísio cumprirá suspensão. Caberá a Ademilson e Osvaldo tentar colocar fim à estiagem.

Autuori continua trabalhando em busca de respostas e tenta utilizar as peças do reduzido elenco para encontrar uma forma de voltar a vencer. Mesmo em um momento que pede prudência, ele se nega a mudar a forma de jogar da equipe e descarta reforçar a defesa.

“Nenhum técnico de time grande põe seu time em campo para empatar. Estamos em uma tendência de queda e precisamos parar. Temos de tomar os cuidados necessários na defesa, mas nada além disso”, explicou o treinador.

A primeira atitude de Autuori em busca da reação foi sacar Lúcio da equipe. O zagueiro, que deverá ser negociado em breve, era apontado como um dos principais problemas do São Paulo justamente por se aventurar no ataque e deixar a zaga desguarnecida. Outro medalhão que pode perder o lugar é Paulo Henrique Ganso, que pouco faz em campo e, para piorar, não é combativo na marcação.

“Iremos no 4-4-2. O que podemos mudar é a disposição no meio”, comentou Autuori. Maicon é o mais cotado para formar o setor com Wellington e Rodrigo Caio, embora Fabrício não esteja descartado.

VANTAGEM ALVINEGRA

Além de todo o cenário desfavorável, o Tricolor enfrenta ainda um retrospecto bastante ruim diante do rival neste ano. Foram quatro confrontos, com três derrotas e um empate.

Tite, no entanto, não vê o Corinthians como favorito. Para ele, o Alvinegro também está pressionado para conseguir uma vitória. “Em um grande clube, semana de clássico não tem tranquilidade. Se tiver tranquilidade é porque tem alguma coisa de errado.”

Ele, inclusive, garante que não usará a crise do rival para motivar os seus jogadores. “O nosso time não se deixa envolver por qualquer situação externa e jogador que atua no Corinthians e precisa de motivação tem de procurar um médico.”

Se o São Paulo acumula desfalques, o Alvinegro terá força máxima. O time será o mesmo que bateu o Tricolor na Recopa. Os atacantes Guerrero e Emerson, poupados do jogo contra o Atlético-PR, voltam à equipe. Recuperado de lesão, o volante Ralf também retorna. Já o lateral Fábio Santos, que durante a semana chegou a ficar fora de algumas atividades por causa de dores no tornozelo esquerdo, teve a sua escalação confirmada, assim como o zagueiro Paulo André, que está gripado.