SEM ALTERNATIVAS, CLUBES TENTAM FECHAR ACORDO COM A CAIXA

Alguns dos maiores clubes do Brasil estão sem patrocinador de camisa. São os casos de Palmeiras, São Paulo e Bahia, por exemplo. O Vasco, a rigor, também está sem patrocinador, mas continua estampando o nome da Caixa no seu uniforme.

A parceria entre o banco e o clube de São Januário acabou no final de agosto, mas um acordo ampliou a exposição da marca até o fim de novembro. Nesse período, a diretoria do Vasco buscou renovar as Certidões Negativas de Débito (CNDs), documento emitido por órgãos públicos no qual se comprova que não há dívidas fiscais, para tentar renovar o contrato de patrocínio. Como não conseguiu resolver as pendências financeiras a tempo, o novo prazo é até 31 de dezembro.

Pelo último contrato, o Vasco deveria receber R$ 15 milhões pela cessão do espaço da frente da camisa durante um ano. Por causa de problemas com as CNDs, o clube ainda não recebeu a última parcela, de R$ 4 milhões.

O novo presidente, Eurico Miranda, deve ir na próxima semana a Brasília para tentar liberar o pagamento a que o clube tem direito e renovar o patrocínio por R$ 20 milhões – já que o clube voltou para a Série A do Brasileiro.

Situação semelhante vive o Atlético-GO. O contrato com a Caixa terminou em maio, e a renovação do acordo ainda está em negociação. Mesmo assim, a marca do banco ainda está no uniforme do time.

Entre os 20 clubes da Série A, apenas o Fluminense não teria procurado a Caixa para oferecer a sua camisa – o Tricolor das Laranjeiras tem um longo e amplo acordo com a Unimed, que inclui, além de patrocínio no uniforme, a contratação e o pagamento de salários de jogadores.

Sem patrocinador master desde o fim do Campeonato Paulista de 2013, o Palmeiras obteve em setembro as CNDs e, com isso, se aproximou da Caixa para tentar voltar a ter um patrocinador.

A ideia é conseguir receber pelo menos R$ 20 milhões por temporada, valor exigido pelo clube e que até agora nenhuma empresa privada se dispôs a pagar.