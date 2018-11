Sem ambições no Brasileirão, Flu prega foco total na Sul-Americana

O técnico Marcelo Oliveira surpreendeu no sábado ao evitar poupar os titulares do Fluminense no clássico com o Vasco. A expectativa era por, no mínimo, uma equipe mista em razão do duelo da semifinal da Copa Sul-Americana, na quarta-feira. Após a derrota por 1 a 0, o time tricolor concentrará toda a sua energia na competição internacional.

Na briga pela final do torneio, o Flu vai enfrentar o Atlético Paranaense nesta quarta, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo da volta está marcado para o dia 28, no Rio. O time carioca só deve voltar suas atenções para o Brasileirão novamente na rodada entre as duas datas do mata-mata da Sul-Americana.

"Agora a concentração total é no jogo de quarta-feira, concentração no entendimento do jogo, concentração individual dos atletas, de alimentação, de sono, de descanso para que possamos fazer um grande jogo lá", prega Marcelo Oliveira.

O eventual título da competição "salvaria" uma temporada em que o Flu foi discreto, sem brigar pelo troféu nem mesmo do Campeonato Carioca. O foco na Sul-Americana também se justifica porque a equipe não tem maiores ambições no Brasileirão. Com 40 pontos, só precisa de quatro ou cinco para escapar do rebaixamento, faltando ainda seis rodadas para o fim do campeonato.

Alternando as duas competições, a maior preocupação é não sobrecarregar a parte física dos jogadores, nesta reta final da temporada. E torcer para não sofrer baixas por problemas físicos. "Lesão pode acontecer no treino, no recreativo, em qualquer momento, o jogo é o risco maior e eu achei que valeria a pena para tentar ganhar o jogo", diz Oliveira, ao justificar os titulares em campo no clássico. Isso deve se tornar mais raro nas próximas rodadas do Brasileirão.