Sem Anderson, Argel confirma Inter com Andrigo recuado e Aylon no ataque O técnico Argel não fez mistério para revelar a equipe do Internacional que vai enfrentar a Chapecoense, domingo, às 18h30, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador explicou em detalhes como será a formação titular.