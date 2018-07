Sem Andrezinho, Jorginho faz mistério sobre escalação do Vasco para domingo O Vasco joga sua sobrevivência na elite do Campeonato Brasileiro neste domingo. No decisivo duelo diante do Coritiba, no Couto Pereira, o técnico Jorginho não poderá contar com o meia Andrezinho, suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo. Resta saber quem será seu substituto, que o treinador preferiu não revelar.