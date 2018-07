Sem Aránguiz, Aguirre fecha treino do Inter antes do Gre-Nal

O Inter treinou com portões fechados neste sábado no Beira-Rio, véspera do Gre-Nal pelo Campeonato Gaúcho. O técnico Diego Aguirre autorizou os jornalistas a assistirem apenas os 15 minutos iniciais, quando deixou em campo 28 jogadores do grupo. As novidades ficaram por conta das ausências do volante Aránguiz e do meia Jorge Henrique.

Além dos dois, o treinador pode poupar mais alguns atletas titulares de olho na sequência da Libertadores. No meio da semana, o time colorado conquistou a primeira vitória no torneio continental ao bater a Universidad de Chile por 3 a 1.

A única presença confirmada por Aguirre no clássico contra o Grêmio é do atacante Nilmar. A provável escalação do time deve contar com: Alisson; Claudio Winck, Juan, Paulão e Geferson; Nico Freitas, Nilton (Rodrigo Dourado), Alex, Anderson e Vitinho (D''Alessandro); Nilmar.

O Inter está em quarto lugar do Campeonato Gaúcho, com 12 pontos. O Grêmio é o oitavo, com 10. O clássico está marcado para as 18h30 deste domingo, no Beira-Rio.