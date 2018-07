Sem Arboleda, Bruno Alves deve ser dupla de Rodrigo Caio contra o Botafogo

O zagueiro Bruno Alves é o favorito para substituir Arboleda no São Paulo. O equatoriano levou o terceiro cartão amarelo na quarta-feira, contra o Grêmio, e desfalca a equipe do Morumbi no próximo domingo diante do Botafogo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bruno Alves já foi acionado para a vaga do equatoriano em outras duas oportunidades: no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, pela 23ª rodada, fez sua estreia com a camisa tricolor, e até marcou gol. Quatro rodadas depois, novamente formou dupla de zaga com Rodrigo Caio na derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG.

As outras opções do técnico Dorival Junior para a posição são Aderllan e Lugano. O uruguaio não vem sendo utilizado nos jogos do São Paulo desde da derrota para o Flamengo por 2 a 0 em julho, e Aderllan ainda busca espaço no elenco, apesar de ter sido acionado durante partidas recentes do time tricolor.

No meio de campo da equipe do Morumbi, o mistério é maior. O time não terá Hernanes pela primeira desde o retorno do Profeta, também por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com o retorno de Cueva, que volta da seleção peruana e deve estar à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Botafogo, as opções de Dorival são Maicosuel, Lucas Fernandes, Shaylon, Thomaz e Araruna.