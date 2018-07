Sem Arboleda, São Paulo inicia preparação para duelo contra o Atlético-GO

Em clima descontraído após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos no último sábado, o São Paulo iniciou nesta segunda-feira a preparação para o duelo contra o Atlético-GO, marcado para o próximo sábado, em Goiânia. O time tricolor soma 40 pontos no Brasileirão e tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento.

O zagueiro Arboleda foi poupado por causa de dores no músculo adutor da coxa direita. O equatoriano passará por nova avaliação médica e a comissão técnica conta com seu retorno para os trabalhos desta terça.

Dorival Junior não esboçou uma possível escalação para enfrentar os lanternas do torneio, e comandou uma atividade priorizando pontaria. Divididos em dois times com titulares e reservas misturados, os jogadores precisavam acertar os ângulos e os cantos inferiores dos gols.

Na segunda parte do treino, apenas quem não começou jogando contra o Santos participou. Os titulares fizeram exercícios regenerativos no Reffis do clube.

Lugano e Gilberto, recuperados de lesão, treinaram normalmente. Já Maicosuel, que se recupera de dores no músculo adutor direito, deu continuidade à transição do Reffis para o gramado, fazendo exercícios com alternâncias de velocidade, intensidade e direção.