Sem arquibancadas provisórias, Arena Corinthians terá 40 mil pessoas

SÃO PAULO - O único teste sério do Itaquerão antes da Copa do Mundo receberá cerca de 40 mil pessoas – os ingressos para o jogo de domingo contra o Figueirense começam a ser vendidos nesta terça-feira. O Corinthians confirmou que as arquibancadas provisórias, construídas exclusivamente para a abertura do Mundial, não serão usadas nessa partida.

Haverá um avanço em relação ao amistoso de veteranos do último sábado: mais setores do estádio estarão abertos ao público. O nível de exigência do jogo de domingo é bem maior por ser um evento-teste oficial da Fifa.

Havia uma expectativa de que o jogo de domingo pudesse receber pelo menos 50 mil pessoas. Mas, para que isso acontecesse, seria necessário usar as arquibancadas provisórias, item que eleva a capacidade do estádio de 48 mil para 68 mil pessoas.

Os detalhes de acabamento e outros problemas que o estádio apresentou no sábado não serão corrigidos a tempo. O clube garante que tudo estará pronto para o Mundial. No dia 21, o estádio será entregue à Fifa.

Os ingressos para o jogo contra o Figueirense serão vendidos exclusivamente para os participantes do Fiel Torcedor. Primeiro para os que somam 33 pontos ou mais, e depois para os demais membros do programa de fidelidade. As vendas pela internet vão até 23h59 desta quarta-feira.

Não houve um aumento considerável de preço em relação aos praticados no Pacaembu. Sem desconto, eles custam de R$ 50 a R$ 400 (área vip.)