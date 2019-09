Sem Arrascaeta e Bruno Henrique, Fla conta com gols de Gabriel para defender topo

Sem Arrascaeta e Bruno Henrique, convocados para os amistosos de suas respectivas seleções, caberá a Gabriel a missão de liderar o Flamengo na tentativa de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 17 horas, o time carioca enfrenta o lanterna Avaí no Mané Garrincha, em Brasília.

Será a terceiro jogo do campeonato que o Flamengo fará no Mané Garrincha. Nas outras oportunidades, o time rubro-negro venceu o CSA por 2 a 0 e goleou o arquirrival Vasco por 4 a 1. O Avaí alegou que a principal motivação para a venda do mando é uma punição imposta pela CBF. O clube catarinense não instalou um gerador de energia no Estádio da Ressacada, que teve uma nova iluminação instalada recentemente.

Dono da melhor campanha do Brasileirão até aqui, o Flamengo soma os mesmos 36 pontos do Santos, mas aparece na liderança por ter saldo de gols superior ao do rival paulista - 20 contra 12. Muito do saldo de gols positivo do time rubro-negro se deve ao trio formado por Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Os três, juntos, participaram de 58 dos 91 gols da equipe nesta temporada.

Neste domingo, sem seus dois parceiros, um com o Uruguai e o outro com a seleção brasileira, Gabriel ficará responsável por ampliar ainda mais esses bons números. A missão não é das mais complicadas, visto que o atacante, sozinho, tem mais gols que o Avaí.

Artilheiro do torneio, ele balançou as redes 14 vezes, enquanto o time catarinense só anotou nove gols. No ano, Gabriel ostenta 28 bolas na rede, das quais 12 vieram de assistências de Arrascaeta e Bruno Henrique.

"Temos desfalques importantes, jogadores que vinham jogando constantemente, como o Bruno, Arrascaeta. Mostra que os jogadores estão sendo vistos. Estar em uma seleção dá muita confiança. Mas temos outros jogadores que trabalham para ter a chance", disse o goleiro Diego Alves.

Os novos companheiros de Gabriel no ataque do time rubro-negro devem ser Vitinho e Reinier. Este último havia sido convocado para os três amistosos da seleção brasileira sub-17 na Inglaterra, mas foi liberado nesta sexta-feira pelo STJD para atuar.

Tendo que colocar a força de seu elenco à prova, o Flamengo também não contará com Rodrigo Caio, suspenso. O zagueiro deve ser substituído por Rhodolfo. É possível que Filipe Luís seja preservado. Caso isso se confirme, Renê será o titular da lateral esquerda.