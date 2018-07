Sem artilheiro Grafite, Santa Cruz se despede da elite com inédito uniforme verde

O único jogador do rebaixado Santa Cruz que tinha alguma pretensão no Campeonato Brasileiro não vai jogar. Por isso, a partida contra o São Paulo neste domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, pela última rodada, servirá apenas para o técnico interino Adriano Teixeira convencer a diretoria que pode ser efetivado.

O atacante Grafite, que tem 13 gols, poderia chegar a artilharia da competição no duelo contra o time paulista, pois está a apenas um de distância de Fred, do Atlético-MG, que encabeça a lista. No entanto, o adiamento da rodada por conta do trágico acidente da Chapecoense impossibilitou que o atleta entrasse em campo.

No contrato que Grafite assinou com o Santa Cruz havia uma cláusula que o liberava em caso de rebaixamento. Como a equipe caiu para Série B há duas partidas, o jogador rescindiu contrato e viajou para a Europa na última semana - a passagem para o exterior havia sido comprada para a semana seguinte ao término do Brasileirão, inicialmente programado para o dia 4.

A diretoria do Santa Cruz também informou na última semana que o clube homenageará à Chapecoense neste domingo. Pela primeira vez em sua história, o time entrará em campo utilizando camisas verdes. O uniforme contará ainda com o escudo do time catarinense ao lado do símbolo do Santa Cruz. Abaixo do número, na parte de trás do uniforme, a frase: "Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu Furacão, tu és sempre um vencedor", referências ao hino da Chapecoense.