Sem artilheiro, Ney Franco reforça a defesa do Vitória Sem poder contar com o atacante Maxi Biancucchi, artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com oito gols, vetado por causa de dores musculares, o técnico Ney Franco deve fortalecer a defesa para tentar parar o ataque do Internacional na partida desta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 20.ª rodada.