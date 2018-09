Sem artilheiro, Santos quer voltar a vencer enfrentando o Atlético-PR

Há três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos tem desfalque no ataque para tentar superar o Atlético-PR neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, para que o risco de rebaixamento não volte a se tornar real. Após emplacar uma sequência de nove jogos sem derrotas por diferentes competições, o time parecia ver o risco de rebaixamento como algo do passado, chegando a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. Só que esse cenário se alterou com os recentes tropeços.

O atacante Gabriel está suspenso. E sem o artilheiro Cuca precisará buscar alternativas. O treinador santista deverá recorrer a Eduardo Sasha ou a Derlis González para compor o trio de atacantes com Bruno Henrique e Rodrygo, que poderá até mesmo jogar centralizado.

Em seus últimos três compromissos no Brasileirão, o Santos não saiu do 0 a 0 com o São Paulo, perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro e empatou por 1 a 1 com o Vasco, em jogo adiado da terceira rodada, na quinta-feira. E Cuca, contratado inicialmente para evitar o rebaixamento santista, admite preocupação com a volta de um cenário de risco.

“Nos últimos três jogos nós não vencemos. Temos de olhar para baixo, sair dessa situação. E, se a gente pensa em Libertadores, precisamos vencer. Jogo difícil, mas temos de fazer por onde”, afirmou o treinador.

No Atlético-PR, Tiago Nunes tem todos à disposição para buscar a primeira vitória fora de casa. A equipe paranaense vem de vitória sobre o Paraná no clássico estadual por 3 a 0, que rendeu ao Furacão a oitava vitória seguida como mandante no campeonato e, de quebra, uma maior distância da zona do rebaixamento.