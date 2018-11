Sem artilheiros, Portugal e Polônia empatam pela Liga das Nações

Sem contar respectivamente com Cristiano Ronaldo e Lewandowski, Portugal e Polônia empataram por 1 a 1, nesta terça-feira, na cidade portuguesa de Guimarães, no confronto que fechou o Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa.

Já classificada às semifinais da competição por antecipação, a seleção portuguesa pôde se dar ao luxo de poupar o seu principal astro para este confronto e, mesmo assim, fechou de forma invicta a sua campanha na primeira fase do torneio continental.

Com o resultado, os portugueses encerraram campanha no Grupo 3 com oito pontos na liderança, enquanto a Polônia ficou em terceiro e último lugar, com apenas dois pontos em quatro partidas disputadas. A Itália, que no sábado empatou por 0 a 0 com Portugal, em Milão, terminou na segunda posição, com cinco pontos.

No duelo em Guimarães, Portugal abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, quando André Silva completou para as redes uma cobrança de escanteio de Renato Sanches. Na etapa final, porém, os poloneses aumentaram o volume ofensivo e chegaram ao empate em uma cobrança de pênalti, batido por Arkadiusz Milik aos 21 minutos.

Antes disso, o próprio atacante que balançou as redes havia sofrido o pênalti que provocou a expulsão de Danilo, que derrubou o polonês para evitar que o mesmo pudesse marcar. Porém, mesmo com um homem a mais a partir daí, os visitantes não conseguiram a virada no placar e ainda amargaram o rebaixamento para a segunda divisão da Liga das Nações.

Classificada, Portugal participará de uma semifinal que também contará com Inglaterra, Suíça e Holanda, em disputas que ocorrerão apenas em junho de 2019.

SUÉCIA SOBE

Se por um lado a Polônia caiu de divisão, a Suécia assegurou acesso à elite da Liga das Nações ao bater a Rússia por 2 a 0, nesta terça-feira, em casa, na cidade de Solna. O resultado, conquistado com gols de Lindeloef e Berg, deixou os suecos na liderança do Grupo 2 da Liga B do torneio, com sete pontos, mesma pontuação dos russos, vice-líderes pelos critérios de desempate.

Já pela terceira divisão da competição, a Escócia venceu Israel por 3 a 2, em casa, em outro duelo desta terça-feira, que também contou com os seguintes resultados: Montenegro 0 x 1 Romênia, Sérvia 4 x 1 Lituânia, Kosovo 4 x 0 Azerbaijão e Malta 1 x 1 Ilhas Faroe.