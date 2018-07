Sem Assunção, Palmeiras deve ter Patrik como titular nesta quarta

SÃO PAULO - Sem poder contar com o volante Marcos Assunção, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Palmeiras deverá ter o meia Patrik como titular no confronto desta quarta-feira, contra o Linense, às 22 horas, em Lins, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

Patrik iniciou o clássico do último domingo, contra o São Paulo, em Presidente Prudente, entre os reservas e depois substituiu Daniel Carvalho no decorrer do confronto, que terminou empatado em 3 a 3. E, na atividade que comandou na manhã desta terça, na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari deu sinais de que promoverá a entrada do jogador na equipe titular nesta quarta.

Com a ausência de Marcos Assunção, João Vitor deve formar a dupla de volantes com Márcio Araújo, enquanto Patrik dividiria a missão de armar as jogadas com Daniel Carvalho. Já Maikon Leite e Barcos serão mantidos no ataque titular.

Felipão comandou um rachão na manhã desta terça em um treinamento no qual os jogadores também aproveitaram para se aperfeiçoar nas bolas paradas. Barcos, Henrique, Ricardo Bueno e Maikon Leite fizeram cobranças de pênaltis, enquanto Daniel Carvalho e Pedro Carmona treinaram faltas. Daniel, por sinal, abriu o placar do clássico do último domingo em uma cobrança de falta.

Marcos Assunção é o único desfalque do Palmeiras para o duelo desta quarta-feira, quando Felipão deve mandar o time a campo com a seguinte formação: Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, João Vitor, Patrik e Daniel Carvalho; Maikon Leite e Barcos.

Patrik já disputou sete jogos nesta temporada pelo Palmeiras, sendo seis deles como titular. Diante do Linense, no Paulistão do ano passado, ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o rival, em confronto realizado na Arena Barueri. "Lembro deste jogo, claro. Foi a primeira e única vez que fiz dois gols pelo time profissional. O Palmeiras vinha fazendo um excelente Paulistão e eu tive muitas chances naquela ocasião. Mas, agora, me sinto ainda melhor e mais maduro. Espero continuar nesta caminhada e ajudar a equipe com boas atuações e vitórias", ressaltou Patrik.