Sem astros e com anúncio da covid-19 de Hakimi, PSG empata com time da 2ª divisão

O Paris Saint-Germain promete um time muito forte para a próxima temporada. Além das estrelas Neymar e Mbappé, já fechou com nomes poderosos, como Donnarumma e Sérgio Ramos, e segue montando um grupo galáctico. Neste sábado, em amistoso de preparação, o clube viu Hakimi, melhor lateral-direito do planeta, ficar fora por causa da covid-19, e a equipe "alternativa" apenas empatou com o Chambly, adversário da Segunda Divisão francesa, por 2 a 2.

O técnico argentino Maurício Pochettino sabe que não poderá contar com um elenco tão grande e usou o amistoso para observar quais jogadores terão chance de seguir no plantel, que daqui alguns dias terá a volta de todos os astros.

Leia Também Alemanha abandona o campo em amistoso com Honduras após caso de racismo

Keylor Navas, Alloh, Kehrer, Bitshiabu, Gana, Simons, Gharbi, Fadiga, Fressange e Icardi foram os escalados no amistoso. No banco de reservas ficaram Ahamada, Dina Ebimbe, Draxler, Fernandez, Veliz, Kurzawa, Noireau e Rico. O goleiro, por exemplo, sabe que não terá vida fácil com a contratação do campeão da Eurocopa. Mesmo assim, o costarriquenho espera disputar a posição.

Icardi, outro que sonha em fazer parte do time principal, abriu o marcador no amistoso, de pênalti. Após o intervalo, os oponentes surpreenderam com gol de empate de Heinry. Simons colocou novamente o PSG em vantagem, mas Doucouré definiu o 2 a 2.

Seria uma grande oportunidade para Pochettino já ir ambientando o marroquino Hakimi na equipe. Porém, exames detectaram a covid-19 no jogador, que já está em isolamento e perderá boa parte dos treinos fortes da preparação para a próxima temporada, que começa em meados de agosto.