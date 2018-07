Sem astros, Flamengo leva Adryan para jogo com Ceará A ausência dos badalados meias Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves pode abrir espaço para uma jovem promessa das categorias do Flamengo na partida contra o Ceará. Como os dois titulares cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu relacionar Adryan para o confronto em Macaé, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.