Sem atacante Dudu, São Paulo volta a fazer esforço por Conca

Dudu resolveu pôr fim ao cabo de guerra entre São Paulo e Corinthians pelo seu futebol e foi categórico ao dizer que prefere jogar no clube alvinegro em 2015. Com isso, o time tricolor esqueceu o atacante do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e já volta a artilharia ao esforço para tirar o argentino Conca do Fluminense e dar o troco no rival, que também quer o meia.

Nos últimos dias, o otimismo no Morumbi para fechar com o atacante havia diminuído sensivelmente. A insatisfação com o empresário do atleta, Bruno Paiva, fez o clube procurar diretamente o Dínamo de Kiev para negociar. Como revelou a reportagem, o São Paulo via o agente defendendo o clube alvinegro na causa e resolveu ignorá-lo.

Mesmo com uma proposta mais atraente para os ucranianos, a declaração implodiu as conversas e os são-paulinos admitem que não há clima para ele defender o time tricolor.