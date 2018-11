Sem ataque titular, São Paulo arma dupla estrangeira contra o Flamengo

Everton e o equatoriano Rojas decidiram para o São Paulo na vitória sobre o Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Contundidos, os dois atacantes estão fora do jogo deste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 32.ª rodada.

Para as vagas no setor ofensivo, o técnico uruguaio Diego Aguirre vai escalar o colombiano Santiago Tréllez e o uruguaio Gonzalo Carneiro.

O volante Hudson e o goleiro Jean, suspensos, também não vão jogar. Sidão vai para o gol e Jucilei será o responsável por coordenar a marcação no meio de campo. O São Paulo é o quarto colocado com 56 pontos, três atrás do Flamengo, o vice-líder.

Confira a lista com os relacionados do São Paulo:

Goleiros - Lucas Paes, Lucas Perri e Sidão

Laterais - Bruno Peres, Edimar e Reinaldo

Zagueiros - Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes - Araruna, Jucilei, Liziero e Luan

Meias - Caíque, Helinho, Nenê e Shaylon

Atacantes - Brenner, Diego Souza, Gonzalo e Tréllez