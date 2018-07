Sem atuar, Jairo Campos quer deixar o Atlético-MG

Contratado no início da temporada para resolver o problema da defesa do Atlético-MG, o zagueiro Jairo Campos não rendeu o esperado, acabou indo para o banco de reservas e, depois da chegada do técnico Dorival Júnior, quase não atuou mais. Com poucas oportunidades, o jogador equatoriano afirmou que quer deixar a equipe mineiro.

"A ideia é sair do Atlético-MG porque não terminei jogando. Nos últimos dois meses não joguei e vai continuar o mesmo treinador (Dorival Júnior), então a ideia é sair, porque preciso jogar", declarou Jairo Campos, em entrevista para a imprensa equatoriana.

O jogador ressaltou que precisa estar atuando para ter chances de continuar sendo convocado para a seleção do Equador. "No próximo ano temos coisas importantes com a seleção e todos precisamos estar jogando", afirmou Jairo Campos.

Jairo Campos foi contratado junto à LDU e possui mais dois anos de contrato com o clube mineiro. Apesar de manifestar a vontade de se transferir, ele admite que a negociação não é fácil. "É claro que devo continuar no Atlético-MG, mas a minha vontade é sair", avisou.

Caso nenhuma transferência seja concluída, o equatoriano deve se reapresentar ao Atlético-MG no dia 5 de janeiro. Mesmo sendo preterido por Réver e Werley, dupla titular da equipe mineira no final da temporada, o jogador classificou como "muito boa" sua experiência no Brasil.