Sem Aubameyang, Gabão perde na abertura da 2ª fase das Eliminatórias na África Começou nesta quarta-feira, em Maputo (Moçambique), a segunda fase das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. E a principal estrela do jogo de abertura não apareceu em campo. Destaque do Borussia Dortmund e artilheiro do Campeonato Alemão, Aubameyang nem foi relacionado por Gabão, uma vez que está com problemas musculares.