Sem baixas, Palmeiras treina para jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Aproveitando o tempo disponível para treinar e fazer ajustes no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira comandou a atividade desta quarta-feira sem preocupações. Ele pôde contar com praticamente todo o elenco disponível do time na preparação para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco se reapresentou, após folga na terça, para cerca de duas horas de atividades técnicas no campo. Abel dividiu o grupo em dois para treinos dos setores ofensivo e defensivo. Enquanto uma parte trabalhou cruzamentos, jogadas de fundo e finalizações, a outra metade deu atenção especial a posicionamento, encaixes de marcação e balanço defensivo.

Na sequência, o treinador palmeirense comandou minijogos com limitação nos toques na bola em campo reduzido. Três equipes participaram da atividade. Por fim, alguns jogadores trabalharam cobranças de falta e trabalhos específicos individuais.

O único "desfalque" do time paulista nesta quarta foi o lateral-esquerdo Jorge. O jogador, contudo, ainda não foi integrado ao grupo nas atividades porque chegou ao clube machucado. E segue em tratamento por conta de uma lesão no joelho. O Palmeiras ainda não deu prazo para a estreia do reforço.

Para sábado, Abel Ferreira deve escalar no Allianz Parque a equipe palmeirense com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Como foi eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras vive momento incomum na temporada, com "folga" no calendário. São três jogos em três semanas, a contar da derrota para o Cuiabá, no fim de semana passado. Depois do Athletico-PR, o adversário será o Ceará, no dia 5 de setembro.