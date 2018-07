Sem Bale, País de Gales perde amistoso para a Ucrânia

Em amistoso entre seleções classificadas para a Eurocopa, a Ucrânia aproveitou as ausências de Gareth Bale e Aaron Ramsey para derrota País de Gales por 1 a 0, nesta segunda-feira, em amistoso disputado na cidade de Kiev.

O único gol da partida saiu aos 27 minutos do primeiro tempo e foi marcado por Andriy Yarmolenko, com um chute de primeira após receber passe de Ruslan Rotan oriundo de uma cobrança de falta.

Assim, a Ucrânia ampliou a sua invencibilidade para quatro jogos, com três vitórias e um empate. A equipe está no Grupo C da Eurocopa e terá pela frente Alemanha, Polônia e Irlanda do Norte.

Já País de Gales, que sofreu com a ausência dos seus principais jogadores, tropeçou pelo terceiro jogo seguido. No torneio continental, o time está no Grupo B e vai enfrentar as seleções da Eslováquia, Inglaterra e Rússia.

IRLANDA DO NORTE VENCE MAIS UMA

Já a seleção do Irlanda do Norte não perde desde 25 de março do ano passado. Nesta terça-feira, a equipe ampliou a sua invencibilidade para dez jogos ao bater a Eslovênia, que não participará da Eurocopa, por 1 a 0, em Belfast.

Conor Washington foi o autor do único gol da partida, aos 42 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 21, o veterano goleiro Roy Carroll, de 38 anos, defendeu um pênalti cobrado Milivoje Novakovic, assegurando o triunfo da Irlanda do Norte.