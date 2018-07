Sem Bale, Real Madrid viaja ao Japão para o Mundial de Clubes após virada

O Real Madrid embarcou na manhã deste domingo rumo ao Mundial de Clubes do Japão, partindo do aeroporto de Madri-Barajas rumo a Tóquio Haneda, com tempo de 13 horas previstas de voo. Para a disputa do torneio, o técnico Zinedine Zidane levou todo o plantel e a única baixa foi o atacante galês Gareth Bale, lesionado.

Durante a disputa do Mundial, o Real Madrid ficará hospedado em Yokohama, cidade que recebe a sua partida semifinal, na próxima quinta-feira, contra o América do México. Lá também serão realizados a decisão e a disputa do terceiro lugar do torneio, no próximo domingo.

A lista dos atletas relacionados por Zidane conta com: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Carvajal, Danilo, Sergio Ramos, Varane, Pepe, Nacho, Marcelo, Coentrão, Casemiro, Kroos, Kovacic, Modric, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mariano e Álvaro Morata.

Antes de viajar ao Mundial, o Real Madrid assegurou uma vantagem de seis pontos na liderança do Campeonato Espanhol, mesmo com um rodízio de jogadores para evitar o desgaste. No último jogo, a emocionante virada por 3 a 2 sobre o Deportivo La Coruña, no último sábado, Modric, Carvajal, Cristiano Ronaldo e Benzema ficaram de fora.

As últimas partidas no Espanhol também serviram para dar ritmo de jogo a atletas titulares que acabaram de se recuperar de lesão, como o meia Toni Kroos, o volante Casemiro e o atacante Álvaro Morata. Entre os reservas, os laterais Danilo e Fabio Coentrão também retornaram há pouco do departamento médico e tiveram chance de atuar na última rodada.