Sem Balotelli, Nice empata com Toulouse e continua em baixa no Francês

O Nice visitou o Toulouse nesta sexta-feira, pela abertura da nona rodada do Campeonato Francês, e não passou de um empate. Sem Balotelli, mas com o brasileiro Dante entre os titulares, a equipe ficou no 1 a 1 com o rival e seguiu com a campanha decepcionante na competição.

Com o resultado, o Nice chegou a 11 pontos, ocupando apenas a décima colocação. Em nove rodadas, a equipe venceu somente três vezes. No próximo dia 21, tentará a recuperação contra o Olympique de Marselha, em casa. Já o Toulouse foi a 13 pontos e subiu sétimo. No dia 20, visitará o Nantes.

Nesta sexta, o Nice não teve Balotelli, barrado pelo técnico Patrick Vieira. O ex-volante não deu maiores explicações para a ausência do atacante italiano, ao informar apenas que ele não estava nos planos para esta partida.

Mesmo sem Balotelli, o Nice conseguiu sair na frente, aos 28 minutos, com Srarfi, aproveitando assistência de Maolida. Mas na segunda etapa, o Toulouse foi para cima e chegou ao empate. Aos oito, Manu Garcia encontrou Dossevi, que selou o placar.