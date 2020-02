Sem Barcelona e Real Madrid, Copa do Rei pode ter final entre times do País Basco

Pela primeira vez em 10 anos sem Barcelona ou Real Madrid na disputa pelo título, a Copa do Rei conheceu nesta sexta-feira os confrontos das semifinais, que serão disputado em jogos de ida e volta. Em um sorteio realizado na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), em Madri, ficou definido que a Real Sociedad enfrentará o Mirandés, da segunda divisão, e o Athletic Bilbao jogará contra o Granada.

Pela ordem do sorteio, os dois clubes do País Basco serão mandantes na rodada de ida, marcada para a próxima semana. O primeiro a entrar em campo será a Real Sociedad, na quarta-feira, contra o Mirandés. No dia seguinte, o Athletic Bilbao receberá o Granada, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao. A volta está programada para o dia 4 de março. A final, em jogo único, acontecerá em 18 de abril no estádio Cartuja, na cidade de Sevilha.

Nas quartas de final, tanto Real Sociedad quanto Athletic Bilbao eliminaram os dois maiores clubes da Espanha. O primeiro bateu o Real Madrid por 4 a 3, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e o segundo fez 1 a 0 no Barcelona, em casa, com um gol nos acréscimos do segundo tempo.

Maior surpresa desta edição da Copa do Rei, o Mirandés passou pelo Villarreal, mas antes já havia eliminado outros dois clubes da primeira divisão: Sevilla, nas oitavas de final, e Celta, na terceira fase. E o Granada conseguiu a façanha de tirar da disputa o Valencia, atual detentor do título.

Caso Real Sociedad e Athletic Bilbao avancem, será a primeira final entre clubes do País Basco na história da Copa do Rei, que começou a ser disputada em 1902. O clube de Bilbao é o segundo maior vencedor com 24 títulos - só atrás do Barcelona, que tem 30, e na frente do Real Madrid, com 19 -, mas não é campeão desde 1984. O rival ganhou duas vezes, sendo a última em 1987. Mirandés e Granada nunca venceram, sendo que o segundo foi vice em 1959.