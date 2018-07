Sem Barrios, Palmeiras embarca com 29 atletas para o Uruguai

A delegação do Palmeiras embarcou na manhã desta terça-feira em um voo rumo a Montevidéu, no Uruguai, onde disputará um torneio amistoso de pré-temporada. O técnico Marcelo Oliveira definiu 29 nomes para a viagem e a principal surpresa ficou por conta da ausência do atacante Lucas Barrios.

O jogador da seleção paraguaia se tornou desfalque para Marcelo Oliveira. Na última segunda, ele foi poupado de um treinamento por conta de um desgaste físico. Esta também foi a razão pela qual a comissão técnica decidiu mantê-lo em São Paulo, realizando trabalhos especiais.

Se Barrios ficou em São Paulo, Gabriel está de volta e viajou com o restante do elenco. O volante se recuperou de uma grave lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, treinou com bola pela primeira vez na segunda-feira e se mostrou apto a integrar a pré-temporada palmeirense em Montevidéu.

Além de Gabriel, as novidades da lista de 29 nomes ficaram por conta dos reforços do clube. O goleiro Vagner, os zagueiros Edu Dracena e Roger Carvalho, os meias Régis e Moisés e o atacante Erik embarcaram rumo ao Uruguai. Até Jean, apresentado segunda-feira, acompanhará o grupo. Somente o volante Rodrigo, lesionado, ficou de fora.

O Palmeiras estreia no torneio amistoso de Montevidéu nesta quarta-feira, diante do Libertad-PAR, às 19h30 (de Brasília). Se vencer, fará a final da competição no sábado contra o vencedor de Peñarol x Nacional. Caso contrário, disputará o terceiro lugar com o perdedor do clássico uruguaio.

Confira os 29 jogadores do Palmeiras que foram ao Uruguai:

Goleiros: Fernando Prass, Vagner e Vinicius Silvestre

Zagueiros: Edu Dracena, Vitor Hugo, Roger Carvalho, Leandro Almeida e Thiago Martins

Laterais: Egídio, Zé Roberto, Victor Luis, João Pedro, Lucas e Taylor

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Thiago Santos e Matheus Sales

Meias: Allione, Robinho, Régis e Moisés

Atacantes: Dudu, Cristaldo, Gabriel Jesus, Alecsandro, Erik, Rafael Marques