Sem Bendtner, Dinamarca divulga lista de 23 convocados para a Copa do Mundo

A Associação Dinamarquesa de Futebol (ADF) divulgou nesta segunda-feira os 23 jogadores convocados para disputar a Copa do Mundo na Rússia pela seleção do país. A ausência mais sentida será a do atacante Nicklas Bendtner, sob a justificativa dada pelo treinador Age Hareide de que o atleta não estará apto para o jogo de estreia da seleção no Mundial.

De acordo com o técnico, a lesão muscular de Bendtner na virilha impediu a sua presença na convocação final. "Nós não acreditamos que ele vai estar em forma para enfrentar o Peru. Seria muito apertado e essa partida é muito importante", disse o técnico em vídeo publicado pela ADF no Twitter. Outro corte por lesão foi o do defensor Andreas Bjelland.

A estreia da Dinamarca no Copa está marcada para o dia 16, na Arena Mordavia, em Saransk. Em seguida, os dinamarqueses vão enfrentar a Austrália no dia 21, no Estádio de Samara, em Samara, e encerrarão a participação no Grupo C contra a França no dia 26, no Estádio Luzhniki, em Moscou.

Antes do duelo contra o Peru, a Dinamarca vai se despedir de seus torcedores em um amistoso contra o México no sábado, no Estádio Brondby, na região metropolitana de Copenhague, capital do país. No último sábado, a seleção dinamarquesa visitou a Suécia e empatou por 0 a 0, no Estádio da Amizade, em Estocolmo.=

Confira a lista de convocados da Dinamarca:

Goleiros: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Huddersfield) e Frederik Ronow (Brondby).

Defensores: Andreas Christensen (Chelsea), Simon Kjaer (Sevilla), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jens Stryger (Udinese) e Jonas Knudsen (Ipswich).

Meio-campistas: Christian Eriksen (Tottenham), Lasse Schone (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), William Kvist (FC Copenhagen) e Thomas Delaney (Werder Bremen).

Atacantes: Andreas Cornelius (Atalanta), Kasper Dolberg (Ajax), Martin Braithwaite (Bordeaux), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (FC Copenhagen) e Yussuf Poulsen (RB Leipzig).