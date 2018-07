Sem Bielsa, Athletic Bilbao contrata Ernesto Valverde O Athletic Bilbao anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Ernesto Valverde. Ele chega para substituir o argentino Marcelo Bielsa, que deixou o clube no início do mês depois de recusar uma extensão contratual de dois anos e estava na mira do Santos. A duração do vínculo entre Valverde e o Athletic e os termos financeiros do acordo não foram divulgados.