Sem Boateng, Milan anuncia volta do meia Merkel

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Milan esclareceu que o jogador ficará temporariamente no clube, que divide igualmente com o Genoa a propriedade dos direitos econômicos do atleta. Merkel voltou ao Milan para suprir a ausência de Kevin Prince Boateng, que ficará um mês afastado por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Nas dez partidas que disputou pelo Milan na temporada passada do futebol europeu, o jovem jogador de 19 anos marcou apenas um gol. Já na primeira metade desta atual temporada, ele realizou 14 jogos pelo Genoa.

O Milan anunciou, no final da noite da última terça-feira, que Boateng se machucou na derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão, no clássico do último domingo, pelo Campeonato Italiano. O departamento médico do clube informou que a previsão é a de que ele fique quatro semanas afastado durante a sua recuperação.