Sem Borja, Colômbia inclui Aguilar, Orejuela, Cuéllar e Chará em lista preliminar

O técnico Carlos Queiroz divulgou nesta quarta-feira uma lista preliminar de 40 convocados para defender a Colômbia na Copa América e incluiu quatro jogadores que estão em atividade no futebol brasileiro: o zagueiro Felipe Aguilar (Santos), o lateral Orejuela (Cruzeiro), o volante Cuéllar (Flamengo) e o atacante Chará (Atlético-MG). Porém, deixou de fora da lista o centroavante palmeirense Borja.

Essa relação precisará ser reduzida para 23 nomes e conta com as principais estrelas da Colômbia, casos de James Rodríguez e Falcao García. A maior novidade da relação divulgada pelo treinador português é o meio-campista Edwin Cardona, hoje no mexicano Pachuca, que ainda não havia sido lembrado pelo técnico e tinha sido chamado pela última vez para a lista preliminar da convocação para a Copa do Mundo da Rússia.

Recuperado de grave lesão no joelho esquerdo, Cuadrado, meia-atacante da Juventus, também foi convocado por Queiroz. Ele ficou quatro meses sem atuar, mas fez o seu retorno aos gramados em abril, tendo participado dos últimos cinco jogos de sua equipe no Campeonato Italiano.

Antes da Copa América, a Colômbia tem amistosos agendados contra Panamá, em 3 de junho, e Peru, no dia 9. No torneio marcado para o Brasil, estreará contra a Argentina no dia 15, na Fonte Nova. Depois, vai encarar o Catar, no dia 19, no Morumbi, e o Paraguai, no dia 23, novamente na Fonte Nova.

Confira a lista preliminar de convocados da Colômbia para a Copa América:

Goleiros: Ospina (Napoli), Montero (Tolima), Vargas (Deportivo Cali), Quintana (Atlético Huila), Diego Novoa (La Equidad) e Éder Chaux (Patriotas).

Defensores: Felipe Aguilar (Santos), Murillo (Barcelona), Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Zapata (Milan), Lucumí (Genk), Santiago Arias (Atlético de Madrid), Palacios (Atlético Nacional), Orejuela (Cruzeiro), Cristian Borja (Sporting), Déiver Machado (Atlético Nacional), William Tesillo (León) e Fabra (Boca Juniors).

Meio-campistas: Cuéllar (Flamengo), Campuzano (Boca Juniors), Raúl Loaiza (San Lorenzo), Víctor Cantillo (Junior Barranquilla), Wílmar Barrios (Zenit), Lerma (Bournemouth), Cardona (Pachuca), Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (América do México) e James Rodríguez (Bayern de Munique).

Atacantes: Yairo Moreno (León), Luis Díaz (Junior Barranquilla), Ibargüen (América do México), Falcao García (Monaco), Zapata (Atalanta), Carlos Bacca (Villarreal), Rafael Borré (River Plate), Sebastián Villa (Boca Juniors), Chará (Atlético Mineiro), Roger Martínez (América-MEX) e Luis Muriel (Fiorentina).