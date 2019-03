Sem Boselli, Corinthians conta com retorno de Gustagol diante da Ferroviária

Comissão técnica e elenco do Corinthians encerraram a preparação para o jogo de ida das quartas de final do Paulistão, que vai acontecer a partir das 19 horas deste domingo, contra a Ferroviária, em Araraquara. O centroavante Gustavo integra a lista de relacionados de Fábio Carille para o duelo, mas o treinador não vai poder contar com Mauro Boselli.

O atacante argentino ficou de fora da lista por causa de dores na panturrilha esquerda. A boa notícia para Carille é a recuperação de Gustavo, que sofreu entorse no joelho esquerdo, há três semanas. O jogador vinha sendo o centroavante titular do time na maioria dos jogos, mas a escalação dele contra a Ferroviária ainda não é certa.

Outro desfalque do Corinthians, esse já esperado, é o do lateral-direito Fagner, convocado por Tite para defender a seleção brasileira. O corintiano não foi incluído na lista original do treinador, mas acabou chamado porque Daniel Alves sofreu uma lesão e foi cortado.

Contra a Ferroviária, Carille poderá contar com a estreia do meia Régis, contratado há três semanas. O jogador já havia trabalhado com o técnico corintiano no Al Wehda, da Arábia Saudita. Outra novidade na lista é o meia Marquinhos, de 22 anos, jogador revelado pelo clube e inscrito na vaga do volante Gabriel, machucado.

Neste sábado, Carille comandou um trabalho tático dividido em duas etapas. Os atletas trabalharam a movimentação com e sem a posse, manutenção das linhas e jogadas de ataque. Treino de bolas paradas encerrou a atividade.

Confira a lista de relacionados por Fábio Carille:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Junior Urso, Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho

Meia: Jadson, Mateus Vital, Marquinhos, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Clayson, Gustavo e Vagner Love